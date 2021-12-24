Две аварии в Рышканах: госпитализированы четыре человека

Две аварии в Рышканах: госпитализированы четыре человека

Сразу два ДТП на опасных поворотах произошли сегодня в Рышканском районе.

По данным полиции, недалеко от села Корлэтень столкнулись автомобили Skoda и Peugeot. Оба водителя были госпитализированы, пишет deschide.md.

Вторая авария произошла на выезде из села Михэйлений Ной. Водитель Opel Astra не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом. Удар был довольно сильным: на место происшествия вызвали спасателей. Из смятого автомобиля вытащили водителя и 39-летнего пассажира. Обоих мужчин доставили в больницу.

Обстоятельства инцидентов выясняются.

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