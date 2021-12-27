Две аварии на скользкой дороге: одна машина перевернулась на крышу, вторая – врезалась в дерево

0

Два ДТП произошли накануне в Григориопольском районе из-за неблагоприятных погодных условий.

Первое – в селе Красногорка. По словам 21-летнего водителя, дорога была скользкой, как каток. Его Audi на зимней резине двигалась со скоростью около 40 км/ч. Неожиданно машину начало крутить, потом вынесло на бордюр, а после она перевернулась, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Часом позже ещё одно ДТП произошло на въезде в Григориополь. Автомобиль Toyota под управлением 37-летней женщины занесло в кювет, после чего врезался в дерево. Автоледи говорит: ехала спокойно, но в какой-то момент машина, тоже «переобутая» на зиму, начала вилять на заснеженной дороге. Водитель не пострадала, а вот у легковушки серьёзные механические повреждения.

Правоохранители проводят разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.