Два водителя пытались пересечь молдавскую границу по поддельным правам

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Инциденты зарегистрировали в пунктах пропуска “Кагул” и “Джурджулешты-Рени”.

В первом случае 36-летний мужчина предъявил поддельные польские водительские права. Гражданин рассказал, что получил документ в Германии, отучившись на курсах вождения и заплатив за них 1500 евро.

В другом случае с фальшивкой попался 50-летний водитель грузовика из Украины. Права, которые он предъявил молдавским пограничникам, содержали явные признали подделки. Мужчина заявил, что получил документ легально, однако путь ему пришлось продолжить в качестве пассажира.

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