Два водителя госпитализированы после лобового столкновения на трассе (ВИДЕО)

Два водителя госпитализированы после лобового столкновения на трассе (ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла накануне в Оргеевском районе.

Как рассказала пресс-секретарь ИП Оргеева Елена Бэетрэу, при неустановленных обстоятельствах 50-летняя женщина выехала на встречную полосу. Её машина лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем, в результате чего тот перевернулся.

За рулём второго авто находилась 40-летняя женщина. Обе пострадавшие были доставлены в больницу, пишет echipa.md.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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