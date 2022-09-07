Два водителя госпитализированы после лобового столкновения на трассе (ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла накануне в Оргеевском районе.
Как рассказала пресс-секретарь ИП Оргеева Елена Бэетрэу, при неустановленных обстоятельствах 50-летняя женщина выехала на встречную полосу. Её машина лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем, в результате чего тот перевернулся.
За рулём второго авто находилась 40-летняя женщина. Обе пострадавшие были доставлены в больницу, пишет echipa.md.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
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