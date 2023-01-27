Два уличных ограбления за день: злоумышленника задержали по горячим следам

Два уличных ограбления за день: злоумышленника задержали по горячим следам

Полиция задержала 22-летнего жителя Флорешт, который ограбил двух прохожих в столичном секторе Ботаника.

По данным полиции, первая кража была совершена на улице Индепенденцей. Подозреваемый ударил кулаком мужчину, а затем украл у него сумку, телефон и деньги. В этот же день на улице Буребиста злоумышленник ограбил женщину.

Общая сумма ущерба составила 4 700 леев. Подозреваемому грозит штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев или до 7 лет тюрьмы.

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