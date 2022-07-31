Два украинских оператора будут поставлять электроэнергию в Республику Молдова в августе

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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что подписаны контракты на поставку электроэнергии с украинскими операторами “Энергоатом” и “Укргидроэнерго”.

По его словам, на 20% закупки был заключён контракт с компанией “Энергоатом” по цене 77 долл./МВтч; на 10% закупки заключён договор с “Укргидроэнерго” по цене 77 долл./МВтч.

– 70% необходимого объёма электроэнергии будет поставляться по договору, заключенному с Кучурганской ГРЭС, по цене 59,9 долл./МВтч, на июль-август. Средневзвешенная цена в августе составляет 65,03 доллара за МВтч, – пояснил Андрей Спыну.

Тариф на электроэнергию для граждан и экономики останется без изменений, отметил вице-премьер, сообщает moldpres.md.

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