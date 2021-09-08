Два участка улицы Александру чел Бун будут временно перекрыты: меняются маршруты общественного транспорта

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 8 по 24 сентября будет перекрыто дорожное движение на улице Александру чел Бун в периметре улиц Болгарская и Армянская. А с 9 сентября по 17 октября для водителей будет недоступен участок от улицы Армянская до улицы Василе Александри. Данная мера связана с выполнением работ по восстановлению водопроводных и канализационных сетей.



Общественный транспорт будет ездить, как следует ниже.

Микроавтобусы №103, 108, 171, 174 и 188: бул. Д. Кантемир – ул. Измаил – ул. Митрополит Варлаам – ул. М. Эминеску – ул. Александру чел Бун, а далее по установленным маршрутам.

Микроавтобусы №130, 132, 134, 148 и 162: ул. Болгарская – ул. Кожокарилор – ул. Александру Хаждэу – ул. Василе Александри – ул. Александру чел Бун, а далее по установленным маршрутам.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей, которые пересекают данные зоны, призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели.



Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.