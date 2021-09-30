Два трупа были найдены в столице этим утром

По предварительным данным, на телах не было следов насильственной смерти.
В первом случае труп обнаружили на пересечении улиц Алексея Щусева и Сфатул Цэрий. Бездыханное тело мужчины нашёл прохожий. Он и позвонил в полицию. Приблизительный возраст умершего – 50-55 лет. Его личность устанавливается. Причина смерти будет определена по итогам экспертизы.
В то же время на пересечении улиц Гренобле и Костюжень в секторе Ботаника был обнаружен разлагающийся труп, передаёт deschide.md.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидентов.
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