Два трупа были найдены в столице этим утром

Два трупа были найдены в столице этим утром

По предварительным данным, на телах не было следов насильственной смерти.

В первом случае труп обнаружили на пересечении улиц Алексея Щусева и Сфатул Цэрий. Бездыханное тело мужчины нашёл прохожий. Он и позвонил в полицию. Приблизительный возраст умершего – 50-55 лет. Его личность устанавливается. Причина смерти будет определена по итогам экспертизы.

В то же время на пересечении улиц Гренобле и Костюжень в секторе Ботаника был обнаружен разлагающийся труп, передаёт deschide.md.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидентов.

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