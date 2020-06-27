Два снаряда времен войны обнаружили в двух районах страны

0

Этим утром в селе Плоп-Штюбей Каушанского района местный житель обнаружил артиллерийский снаряд.

Как сообщает telegraph.md, немногим позже ещё один снаряд нашли недалеко от трассы Одесса-Рени, в районе Штефан-Водэ. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили найденные боеприпасы.

Гражданам напоминают, что при обнаружении боеприпасов нужно немедленно сообщать в полицию и ни в коем случае не прикасаться к ним.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.