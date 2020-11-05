Два сценария после 15-го: Додон объяснил, почему Санду не сможет обеспечить стабильность и к чему это приведёт (ВИДЕО)

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В случае победы Игоря Додона во втором туре президентских выборов будет политическая стабильность, правительство продолжит работать, будут приниматься законопроекты, в том числе о госбюджете на будущий год, будут в срок выплачиваться зарплаты, пенсии и социальные пособия. Во втором же сценарии этой стабильности, скорее всего, не будет. Об этом Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– У другого президента нет такого количества депутатов, она, скорее всего, попытается отправить в отставку правительство, но голосов не хватит, начнется конфронтация между администрацией президента с одной стороны и парламентским большинством и кабинетом министров с другой, что может привести к блокированию принятия закона о госбюджете и других. А это в свою очередь приведет к политической нестабильности, неисполнению инфраструктурных проектов и поставит под угрозу выплату зарплат, – пояснил он.

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