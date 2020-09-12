Двое подельников с судимостями получат новый срок за кражу

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В Бендерах задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении чужого урожая. Пока владельцев жилья не было дома, злоумышленники дважды в течение дня проникали на территорию частного дома и срывали виноград.

При задержании у подельников в сумке находилось около 5 кг ягод, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, подозреваемые ранее неоднократно судимы. Злоупотребляют спиртным, нигде не работают.

В настоящее время проводится разбирательство. За кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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