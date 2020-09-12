Двое подельников с судимостями получат новый срок за кражу

Двое подельников с судимостями получат новый срок за кражу

В Бендерах задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении чужого урожая. Пока владельцев жилья не было дома, злоумышленники дважды в течение дня проникали на территорию частного дома и срывали виноград.

При задержании у подельников в сумке находилось около 5 кг ягод, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, подозреваемые ранее неоднократно судимы. Злоупотребляют спиртным, нигде не работают.

В настоящее время проводится разбирательство. За кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md