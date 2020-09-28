Два ребёнка попали в больницу с отравлением: один попробовал краску для волос, второй – капли от насморка

Два ребёнка попали в больницу с отравлением: один попробовал краску для волос, второй – капли от насморка

Сразу два происшествия с участием малолетних детей были зарегистрированы в Тирасполе. 

С разницей в несколько часов в Центр материи и ребёнка были доставлены двухлетний мальчик и годовалая девочка с диагнозом «острое бытовое пероральное отравление». Дети из разных семей, но в обоих случаях здоровье малышей оказалось под угрозой из-за невнимательности взрослых.

Мальчик выпил один из компонентов краски для волос, коробочку с которой родители оставили в свободном для ребёнка доступе. В другой семье девочка попробовала на вкус капли «Нафтизин».

В условиях стационара малышам была оказана экстренная медицинская помощь. Они продолжают находиться под наблюдением специалистов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md