Два ребёнка попали в больницу с отравлением: один попробовал краску для волос, второй – капли от насморка

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Сразу два происшествия с участием малолетних детей были зарегистрированы в Тирасполе.

С разницей в несколько часов в Центр материи и ребёнка были доставлены двухлетний мальчик и годовалая девочка с диагнозом «острое бытовое пероральное отравление». Дети из разных семей, но в обоих случаях здоровье малышей оказалось под угрозой из-за невнимательности взрослых.

Мальчик выпил один из компонентов краски для волос, коробочку с которой родители оставили в свободном для ребёнка доступе. В другой семье девочка попробовала на вкус капли «Нафтизин».

В условиях стационара малышам была оказана экстренная медицинская помощь. Они продолжают находиться под наблюдением специалистов.

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