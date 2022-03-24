Двое детей отравились лекарствами в Приднестровье, одного госпитализировали

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В Приднестровье было зарегистрировано два случая медикаментозного отравления несовершеннолетних.

В центральную районную больницу Рыбницы была доставлена девочка в возрасте 1 года и 4 месяцев. Оказалось, накануне 30-летняя жительница села Ержово использовала раствор салициловой кислоты в личных целях и оставила флакон на тумбочке. Вечером мама троих детей отправилась набирать ванную для купания малышей. В какой-то момент она услышала плач младшей дочери. Увидела, что ребёнок трёт язык ладонью. В комнате женщина обнаружила опрокинутую бутылочку из-под раствора и незамедлительно вызвала скорую.

Врачи оказали девочке необходимую медицинскую помощь. Некоторое время малышка будет находиться под присмотром врачей, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Другой случай произошёл в селе Ближний Хутор Слободзейского района. На протяжении нескольких дней женщина самостоятельно лечила своего четырёхлетнего сына. В один из вечеров она перепутала детские капли для носа со взрослыми и дала ребёнку более сильное лекарство.

На следующий день аналогичная ситуация произошла, когда мальчик остался под присмотром прабабушки. Впоследствии малыш стал менее активным, чувствовал слабость и сонливость. Об этом пенсионерка сообщила матери ребёнка, которая сразу обратилась за помощью в больницу. Врачи диагностировали отравление каплями «Санорин». Сейчас жизни маленького пациента ничего не угрожает.

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