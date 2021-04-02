Два прокурора-взяточника оказались на скамье подсудимых

Два прокурора-взяточника оказались на скамье подсудимых

Двоих сотрудников прокуратуры сектора Чеканы задержали в 2018 году за коррупционные действия.

Согласно материалам дела, обвиняемые получили от юридического лица 70 тысяч евро и 6 тысяч долларов США. За эту сумму они должны были освободить их из-под стражи трёх бизнесменов и закрыть дело об уклонении от уплаты налогов.

В 2018 году по запросу Генерального прокурора подозреваемых отстранили от должности и наложили арест на имущество. За факт пассивной коррупции в особо крупных размерах экс-сотрудникам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, штраф до 500 тысяч леев и лишение права занимать определённые государственные должности на срок от 10 до 15 лет.

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