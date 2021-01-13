Два пожара в один день унесли жизни двоих мужчин

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По данным ГИЧС, за сутки двое граждан погибли при пожарах.

Первый инцидент произошёл утром 12 января в Криулянах. Огонь уничтожил одну из жилых комнат. В помещении пожарные обнаружили обгоревшее тело 60-летнего хозяина жилья. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Тем же вечером сильный пожар случился в Дезгинже. В результате скончался 67-летний мужчина. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

По данным ГИЧС, с начала года в Молдове произошло 47 пожаров, в которых погибли 7 человек.

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