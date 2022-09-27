Два пожара потушили в Тирасполе в минувшие выходные (ФОТО)

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Причина первого пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, а второго – неосторожность при курении.

Первый пожар произошёл в субботу в Плавневом переулке. Накануне владельцы обнаружили неисправность морозильной камеры в пристройке к летней кухне, но отключать от сети её не стали, побоялись, что испортятся продукты. Рано утром в субботу хозяйка заметила, что нет света в коридоре, но не придала этому значения, пошла готовить завтрак.

Открыв дверь пристройки, она увидела огонь. Пожарных вызвали соседи. На место прибыли 2 расчёта пожарных. На тушение огня ушло меньше часа. Пристройка выгорела полностью, оплавился газовый счётчик, сгорели кухонные принадлежности и мебель на летней кухне.

Благодаря оперативной работе и слаженным действиям пожарных, огонь не успел перекинуться на дом. Площадь горения составила 14 квадратных метров. Ущерб устанавливается. Инспектор пожнадзора установил, что причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Через несколько часов в пожарную часть поступило сообщение о возгорании комнаты в частном доме по переулку Партизанский. О пожаре сообщили соседи. На место прибыл один расчёт пожарных. На тушение возгорания потребовалось меньше часа.

Огнём повреждены личные вещи и мебель, одна комната сгорела полностью, две закопчены. Площадь горения – 8 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Материальный ущерб устанавливается.

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