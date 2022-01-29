Два крупных пожара потушили в столице минувшей ночью

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В первом случае вмешательство спасателей потребовалось в столярной мастерской на улице Вадул-луй-Водэ.

Огонь охватил крышу и здание внутри. На место пожара было направлено 7 единиц спецтехники. Пламя успело уничтожить несколько столярных станков и крышу цеха площадью 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ещё один пожар случился на улице Измаил: загорелся строительный магазин. На месте работали четыре бригады пожарных. Огонь охватил крышу здания площадью 50 квадратных метров. В результате сгорели вещи внутри магазина, никто не пострадал.

Обстоятельства и причины возгораний в обоих случаях предстоит выяснить специалистам.

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