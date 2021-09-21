Два полюса

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Какое артериальное давление важнее: верхнее или нижнее?

Показатели артериального давления становятся важным маркером в деле определения самочувствия человека. Причём врачи одинаково следят и за повышением, и за понижением показателей на тонометре. При этом нередко у людей возникают вопросы. Например, так как показателей два – верхнее и нижнее давление, – какой же из них важнее?

О том, что для врачей преимущественно представляет сферу интересов и на какие параметры они в первую очередь обращают внимание, «АиФ» рассказала врач-кардиолог, терапевт Мария Беневская.

Расставить приоритеты

«Первое, о чем хочется рассказать, отвечая на вопрос о том, какой показатель важнее, – это что же такое вообще артериальное давление и о чём говорят измеряемые параметры. Артериальное давление (его ещё называют кровяным давлением) – это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. Данный параметр является одним из показателей жизненно важных функций организма», – отмечает Мария Беневская.

При измерении артериального давления, как говорит кардиолог, определяют два его вида: при каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наибольшим, систолическим (от др.-греч. «сжатие»), и наименьшим, диастолическим (от др.-греч. «разрежение»), которые в разговорной речи называют верхним и нижним. Таким образом, величина силы, воздействующей на сосуды, определяется двумя параметрами: верхним (систолическим) и нижним (диастолическим) давлением. Поэтому нельзя говорить, что какой-то из этих параметров важнее. Оба они имеют своё значение.

«Всем известно, что нормальное значение артериального кровяного давления здорового человека (систолическое/диастолическое) – 120 и 80 мм рт. ст., но также надо помнить, что нормальные границы изменяются в зависимости от возраста и имеющихся заболеваний. Разница между систолическим артериальным давлением и диастолическим называется пульсовым давлением и в норме составляет 30-50 мм рт. ст.», – подчёркивает специалист.

Почечное или сердечное?

Есть мнение, что верхний показатель давления – сердечный, а нижний – почечный. «Верхнее число – это систолическое артериальное давление, оно показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии, оно зависит от силы сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и числа сердечных сокращений в единицу времени. Поэтому в целом можно говорить о том, что этот показатель отражает именно работу сердца, хотя, безусловно, в этом процессе принимают участие и другие факторы», – говорит Мария Беневская.

Исключать то, что нижний показатель отражает работу почек, также не стоит. «Нижнее число – диастолическое артериальное давление – показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Это минимальное давление в артериях, оно отражает сопротивление периферических сосудов. Так как тонус сосудов регулируется химическими веществами и автономной нервной системой, нижнее артериальное давление означает то, насколько нейрогуморальная регуляция осуществляется корректно. В свою очередь, нейрогуморальные реакции происходят в основном в почках, поэтому и существует мнение, что нижнее давление – почечное. Но правильнее было бы отметить, что нижнее давление отражает работу сосудов и почек», – говорит кардиолог.

Важность показателей

Так можно ли сделать вывод о том, какой из этих показателей оказывается более важным? «Как мы уже разобрались, каждый из этих параметров имеет своё значение, поэтому важны они оба. В настоящее время также принято выделять изолированную систолическую гипертонию, когда повышено только верхнее давление, и изолированную диастолическую гипертонию при повышении только нижнего давления. Каждая из этих форм имеет своё прогностическое значение и некоторые особенности в лечении, поэтому необходимо с одинаковым вниманием подходить к выявлению и коррекции этих типов гипертонии», – отмечает Мария Беневская.

Внимание разрыву

Конечно же, как отмечают специалисты, необходимо смотреть ещё и на то, какой разрыв между этими параметрами. «Повторюсь, что норма разницы между верхним и нижним давлением составляет от 30 до 50 мм рт. ст. Все значения, которые не укладываются в эти границы, могут свидетельствовать о наличии патологии, и это уже повод пройти дополнительное обследование. Хотя в то же время это может быть обусловлено индивидуальными особенностями организма и физиологическими состояниями. Но лучше в любом случае обратиться к врачу, чтобы не пропустить заболевание», – отмечает Мария Беневская.

Так, например, подчеркивает специалист, маленькая разница может говорить о:

наличии атеросклероза аорты (отложение холестерина в самом крупном сосуде);

поражении сосудов почек;

аневризме аорты (патологическое расширение отдельного участка аорты с возможностью разрыва или расслоения стенок из-за чрезмерной нагрузки);

анемии (снижение уровня гемоглобина в крови) и многих других состояниях.

«Увеличение разницы может быть следствием остеохондроза шейного отдела позвоночника, отягощённого нарушением питания головного мозга (чаще всего вертебробазилярная недостаточность). Заболевания опорно-двигательного аппарата приводят к ослаблению церебрального кровотока. Отсюда проблемы с верхним и нижним давлением в целом», – отмечает кардиолог.

Также, как говорит Мария Беневская, различные эндокринные заболевания могут приводить к изменению пульсового давления. И это далеко не весь спектр патологий, которые оказывают влияние на этот параметр. Изменение данного показателя может быть звоночком для того, чтобы обратить внимание на своё здоровье.

Корректировать по отдельности

Вопрос о том, можно ли корректировать показатели по отдельности, также волнует многих. «В основном все препараты, которые мы используем для коррекции повышенного давления, действуют как на верхнее, так и на нижнее давление. Однако среди классов антигипертензивных лекарств у нас есть возможность выбирать препараты с преимущественным действием на систолическое или диастолическое давление. Поэтому есть возможность реализовать персонализированный подход к пациенту исходя из его нужд», – отмечает Мария Беневская.

Например, говорит она, лекарства, у которых есть сосудорасширяющий эффект, в большей степени вызовут снижение диастолического (нижнего) давления. А препараты, которые уменьшают силу сердечных сокращений, в большей степени снизят систолическое (верхнее) давление.

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Простые продукты, которые снижают давление

Свёкла

Лучше всего свежая свёкла. В ней содержится большое количество витамина C, витаминов группы B, фосфора, железа, меди, кремния. Отлично помогает от повышенного давления свекольный сок, правда, его нужно выдержать некоторое время в холодильнике, чтобы он стал ещё полезнее.

Картофель

Калий, магний и витамин C – эти элементы делают картофель одним из самых важных продуктов для поддержания здоровья сосудов и сердца. Лучше всего картофель запекать в кожуре и солить как можно меньше.

Миндаль

Отличный источник полезных жиров, который снизит давление. Если регулярно есть миндаль, то он поможет нормализовать холестериновый баланс и поддержит эластичность сосудов. Также орех содержит большое количество белка, клетчатки, калия, магния и витамина Е.

Шпинат

В нём очень много магния, который способствует расслаблению кровеносных сосудов, что снижает нагрузку на сердце.

Брокколи

Как и шпинат, помогает успокоиться, поддерживает нервную систему, сосуды. В брокколи много витамина С, магния, кальция, калия, клетчатки. В день её достаточно съедать около 200 г. Кроме того, в брокколи содержится глютаминовая кислота, которая снижает кровяное давление.

Сельдерей

Он уменьшает выработку гормонов стресса, которые сужают сосуды, и повышает давление. Лучше всего есть свежий листовой сельдерей.

Красный болгарский перец

Больше витамина C только в шиповнике. Эти два продукта – чемпионы по содержанию аскорбиновой кислоты.

Бобовые

В них содержится много растворимой клетчатки, магния, калия – всё, что нужно, чтобы снизить давление.

Апельсины

Ещё один отличный продукт для снижения давления – апельсин. В нём много витамина С, он помогает организму вывести лишний натрий.

Подготовила Анна Шатохина