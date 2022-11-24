Два подростка пострадали в серьёзной аварии в Кицканах

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ДТП произошло накануне на улице Котовского.

Водитель “Опеля”, отъезжая от обочины, не убедился в безопасности манёвра. При перестроении на правую полосу создал помеху для движения и столкнулся с “Митсубиси”, который двигался в попутном направлении, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. В результате пассажиры “Митсубиси” – два 17-летних подростка – получили ушибы.

По предварительной информации, оба водителя были трезвы. По факту ДТП проводится разбирательство.

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