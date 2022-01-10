Два поддельных документа изъяли пограничники во время контроля

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Первый инцидент произошёл на КПП “Кагул”. 23-летний житель Шолданештского района направлялся в Чехию. В ходе проверки пограничники обнаружили у пассажира автобуса сомнительное водительское удостоверение.

Мужчина рассказал, что два года назад обучался в автошколе в Оргееве, однако экзамен не сдавал, а документ купил у посредника за 500 евро.

На КПП “Леушены” у 35-летнего жителя Тирасполя также нашли поддельный документ. Мужчина признался, что получил удостоверение личности в подарок и не собирался им пользоваться.

Оба документа были отправлены в лабораторию для дополнительных проверок.

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