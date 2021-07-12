Два пьяных водителя устроили ДТП. Один врезался в забор, другой – в столб

Два пьяных водителя устроили ДТП. Один врезался в забор, другой – в столб

В Дубоссарах 19-летний водитель Fiat не справился с управлением и врезался в забор частного дома.

Автоинспекторы выяснили, что молодой человек находился за рулём без прав и в нетрезвом состоянии. Факт алкогольного опьянения подтвердило медосвидетельствование. Водитель привлечён к ответственности.

В Тирасполе мужчина за рулём Volkswagen также не справился с управлением, в результате чего машина влетела в столб. Водитель не пострадал, однако с места ДТП он скрылся, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители по ориентировке нашли авто, водителя доставили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала: 41-летний мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит лишение прав и штраф.

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