Два пешехода в один день погибли под колёсами авто в Приднестровье

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В Слободзее 30-летняя автоледи сбила мужчину. Как пояснила водитель, она двигалась со скоростью не больше 50 км/ч. Пешеход перед авто появился внезапно.

Врачи констатировали смерть 49-летнего мужчины. От полученных травм он скончался на месте, пишет mvdpmr.org.

В Григориополе 47-летний водитель «Шевроле» сбил пешехода. Со слов мужчины, свет фар встречного авто его ослепил, когда увидел силуэт человека на дороге, было уже поздно.

Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. От полученных травм 71-летний мужчина скончался. Как выяснилось, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

В обоих случаях предстоит установить все детали и обстоятельства аварий.

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