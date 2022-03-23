Два пешехода попали под колёса авто в Приднестровье

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В Тирасполе, на перекрёстке улиц Манойлова и 25 Октября, Ford сбил женщину. Инцидент произошел в среду.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, водитель автомобиля, поворачивая налево, не уступил дорогу пешеходу. Женщина переходила дорогу по зебре на зелёный. Ford зацепил её боковым зеркалом. Пешеход после падения поднялась и ушла в неизвестном направлении. Автомобиль остался на месте происшествия.

Часом позже в Кицканах таксист сбил 61-летнюю женщину. Мужчина 1997 года рождения приехал на заказ. Ошибся адресом всего на пару домов. Решил сдать назад. Ожидавшая его жительница села начала переходить дорогу. Водитель не заметил и сбил женщину. Пострадавшую доставили в лечгородок. Предварительно, у неё перелом рёбер.

Правоохранители проводят разбирательство по обоим фактам.

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