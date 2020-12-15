Два пешехода погибли в ДТП за минувшие сутки

Два пешехода погибли в ДТП за минувшие сутки

Сразу две смертельные аварии произошли накануне.

Так, в Вулканештах водитель автомобиля Opel Vectra наехал на пешехода. 65-летний мужчина переходил улицу вне “зебры”. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Немногим позже пенсионер скончался, пишет deschide.md.

Ещё одна авария произошла в Страшенах. 27-летний водитель Toyota Avensis совершил наезд на 54-летнего мужчину, который также переходил улицу в неположенном месте. Мужчину госпитализировали в бессознательном состоянии, позже он умер.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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