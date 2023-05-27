Два пенсионера попали в сети мошенников

Два пенсионера попали в сети мошенников

На уловки мошенников попались бендерчане 79 и 83 лет. По телефону аферисты сообщили: их родственники виноваты в ДТП. Пострадали они и другие участники аварии. В разговор включался «врач» и «правоохранитель». Говорили, что прямо сейчас нужны большие деньги на лечение и закрытие уголовного дела.

Пенсионеры отдали курьерам все сбережения. Общая сумма ущерба – свыше 53 тысяч приднестровских рублей.

Правоохранители просят граждан проявлять бдительность. Напомнить своим пожилым родственникам о мошенниках. Убедить их прекращать телефонный разговор, когда слышат сомнительный голос.

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