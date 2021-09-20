Два патрульных инспектора в Кантемире попались на взятке в 200 евро

0

В НАЦ обратился водитель, у которого потребовали деньги.

По словам заявителя, правоохранители остановили его под предлогом того, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. За то, чтобы не документировать данный случай и вернуть ему водительские права и техпаспорт, патрульные запросили у мужчины и получили 200 евро.

По факту коррупции возбуждено уголовное дело. Полицейским грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, штраф в размере от 300 тысяч до 400 тысяч леев и запрет занимать определённые должности или заниматься определёнными видами деятельности на срок до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.