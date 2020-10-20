Два пассажира маршрутки пострадали по вине пьяного водителя

Два пассажира маршрутки пострадали по вине пьяного водителя

Водитель автомобиля Opel совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом. Авария произошла накануне в Тирасполе.

В результате пострадали два пассажира общественного транспорта: 27-летний мужчина и 35-летняя женщина. Как выяснилось, водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину 50-летний мужчина признал, пишет mvdpmr.org.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения ему грозит штраф с лишением права управления автотранспортом сроком до 2 лет.

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