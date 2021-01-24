Два парня ограбили магазин мобильных телефонов в самом центре Кишинёва (ВИДЕО)

Уроженцы Криулянского и Страшенского района, были задержаны на 72 часа за кражу из магазина мобильных телефонов. Инцидент произошёл на бульваре Штефана чел Маре в ночь на субботу.
18-летние преступники разбили стекло и проникли в магазин, откуда вынесли несколько телефонов. Один из подозреваемых был задержан на месте преступления сотрудником Национального инспектората общественной безопасности, а второй – скрылся, но вскоре был пойман.
Злоумышленники рассказали, что пошли на кражу, так как нуждались в деньгах. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит штраф в размере до 67,5 тысяч леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет лишения свободы.
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