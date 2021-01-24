Два парня ограбили магазин мобильных телефонов в самом центре Кишинёва (ВИДЕО)

Уроженцы Криулянского и Страшенского района, были задержаны на 72 часа за кражу из магазина мобильных телефонов. Инцидент произошёл на бульваре Штефана чел Маре в ночь на субботу.

18-летние преступники разбили стекло и проникли в магазин, откуда вынесли несколько телефонов. Один из подозреваемых был задержан на месте преступления сотрудником Национального инспектората общественной безопасности, а второй – скрылся, но вскоре был пойман.