Два основных пути: эксперты обсудили с президентом конституционную реформу (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства провёл сегодня беседу с членами инициативной группы по конституционной реформе, куда входят бывшие председатели и судьи Конституционного суда Республики Молдова, практикующие юристы и учёные-правоведы. Игорь Додон пригласил их на основании ранее опубликованного ими обращения с призывом обсудить создавшуюся в стране непростую ситуацию вокруг Конституционного суда.

Большинство гостей были согласны с необходимостью широкого обсуждения конституционной реформы, у которой может быть два основных пути. Это либо изменение законодательных актов, относящихся к сфере конституционной юрисдикции и получивших противоречивые толкования в угоду политическим интересам, либо внесение поправок в основной закон страны.

Второй вариант предполагает системный подход, поэтому является более долгосрочным и надёжным, в то же время требует более сложной продолжительной работы и может быть реализован через решение парламента при наличии поддержки со стороны конституционного большинства или через конституционный референдум, отметил Игорь Додон.

Пришли к предварительному выводу о том, что в дискуссии могут участвовать различные политические силы и общественные организации, однако в непосредственный процесс реформирования должны быть вовлечены исключительно профессиональные юристы, в первую очередь, конституционалисты, а не политики, преследующие определённые интересы. Договорились продолжить диалог для нахождения наиболее приемлемой формулы решения проблемы, – подчеркнул он на своей странице в соцсети.

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