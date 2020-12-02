Два новых случая бешенства у животных зарегистрированы в Молдове

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По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, с 21 по 27 ноября заболевание было выявлено у собаки в Леовском районе и у коровы в Фалештском районе.

Трупы инфицированных животных были сожжены.

Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низкой температуре, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высоким температурам, спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).

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