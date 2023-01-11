Два “Ниссана” не поделили перекрёсток: пострадал мужчина

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Инцидент произошёл в Слободзее. Водитель «Ниссана» не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу» и столкнулся с другим «Ниссаном».

По словам 31-летнего водителя-виновника ДТП, перед перекрёстком он приостановился, посмотрел по сторонам, но машину не заметил.

В одной из машин находились 54-летние водитель и пассажир. Оба мужчины получили травмы. У владельца авто – перелом шейного позвонка. Пассажиру госпитализация не понадобилась, пишет novostipmr.com.

По факту аварии проводится разбирательство.

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