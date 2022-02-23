Два налоговых инспектора отправятся на скамью подсудимых за коррупцию

Два налоговых инспектора отправятся на скамью подсудимых за коррупцию

Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело о пассивной коррупции.

По материалам дела, двое инспекторов Государственной налоговой службы в сентябре 2021 года проводили проверки у экономического агента на юге страны. Администратору компании сообщили о выявленных нарушениях и потребовали взятку в размере 40 000 леев за подделку результатов проверки.

Впоследствии инспекторы получили денежные средства и были задержаны. В настоящее время они находятся под следствием.

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