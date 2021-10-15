Два налоговых инспектора из Унген уличены в коррупции

Два налоговых инспектора из Унген уличены в коррупции

Два сотрудника постоперационного налогового контроля ГНС подозреваются в вымогательстве. Этим утром в их домах и офисах в Унгенах были проведены обыски. 

Согласно материалам НАЦ, инспекторы потребовали от экономического агента 40 000 леев, чтобы “закрыть глаза” на отклонения, обнаруженные в результате проверок, проведённых на предприятии. В ходе обысков были обнаружены денежные суммы в леях и иностранной валюте, полученные в качестве взятки.

В настоящее время оба инспектора находятся под следствием. За пассивную коррупцию им грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать определённые должности на срок до 10 лет.

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