Два мотоциклиста столкнулись в Вулканештах: один госпитализирован, второй – сбежал с места ДТП

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Авария с участием двух мотоциклов произошла минувшей ночью в селе Етулия Вулканештского района. В результате дорожного инцидента несовершеннолетний байкер получил травмы и был госпитализирован.

По данным местной полиции, 17-летний парень ехал на мотоцикле модели “ИЖ”. В него врезался мотоцикл модели “Урал”, за рулём которого находился 29-летний мужчина. Несовершеннолетний получил травмы, в том числе открытый перелом, и был госпитализирован, передаёт deschide.md.

Водитель “Урала” скрылся с места аварии. Позже полицейские идентифицировали и задержали его. Было установлено, что у обоих водителей не было прав, в момент ДТП оба были трезвы.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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