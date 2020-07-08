Два молдаванина заплатили по 250 евро за поддельные документы, чтобы трудоустроиться в Германии

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Планы наших соотечественников попасть на территорию ЕС в качестве граждан Румынии сорвали пограничники. Инцидент был зафиксирован вчера на КПП “Джурджулешть-Галац”.

К линии контроля подъехал автобус рейса Молдова-Германия. Среди пассажиров были житель Ниспоренского района и житель города Рышкань. В личных вещах мужчин были найдены два документа с признаками фальсификации, выданные якобы властями Румынии, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Мужчины сказали, что купили документы у неизвестного человека, заплатив ему по 250 евро за каждый. Фальшивые паспорта пригодились бы им в Германии – они хотели устроиться по ним на работу.

Удостоверения личности были изъяты. По факту хранения и использования поддельных документов возбуждено уголовное дело.

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