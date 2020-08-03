Два молдаванина с фальшивыми документами попались на границе

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На КПП “Джурджулешть-Галац” пограничники изъяли у двух граждан Молдовы поддельные документы. Один из нарушителей намеревался использовать фальсификат в личных целях, а второй выступал в качестве курьера. Оба инцидента были зарегистрированы в субботу вечером.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к контрольной линии подъехал микроавтобус рейса Молдова-Германия. Среди пассажиров был 33-летний житель Кантемирского района. В ходе тщательной проверки у мужчины нашли румынское удостоверение личности с признаками фальсификации. Нарушитель признался, что купил документ за 150 евро, чтобы устроиться на работу в Германии.

Ещё один поддельный документ был обнаружен у водителя микроавтобуса рейса Кишинёв-Берлин. Факт фальсификации был подтверждён в результате технической проверки. Во время допроса мужчина заявил, что его попросили передать паспорт гражданину, который сейчас находится в Берлине.

Документы были изъяты. По данным фактам проводится следственная проверка. Нарушителям грозят штрафы.

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