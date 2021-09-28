Два мира, две журналистики

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О двойных стандартах в оценке деятельности СМИ Молдовы

Уже добрых три десятилетия как молдоязычную и русскоязычную журналистики развели по разные стороны баррикады.

Представители многочисленных неправительственных организаций журналистской направленности – центры, ассоциации, союзы – то и дело обвиняют русскоязычную прессу в российской пропаганде, в зависимости от российского финансирования, в распространении якобы необъективной информации. При этом они считают нормальным и ни слова критики не говорят о подавляющем большинстве молдоязычных СМИ, финансируемых Евросоюзом, США, причисляя их к рупорам правдивых новостей, хотя многие из них пропагандируют антигосударственность, объединение с Румынией и т. д.

Мало того, эти НПО выступают за запрет ретрансляции новостных и информационно-аналитических программ российского телевидения. С таким требованием, например, лет 6 назад в распространённом совместном заявлении выступили ряд неправительственных организаций из сферы массмедиа, среди которых Ассоциация независимой прессы, Центр независимой журналистики, Ассоциация электронной прессы, Ассоциация независимых тележурналистов, центр Acces-info, Центр журналистских расследований, Союз журналистов РМ. В начале 2018 года именно так и произошло: находящиеся тогда у власти демократы добились запрета на показ российских новостных и аналитических передач.

У нас левые всегда неправы, а правые – наоборот. Эта идея вбивалась в головы три последних десятилетия. Не без помощи политиков, разумеется, и мы пришли к раздробленности журналистского сообщества, к двойным стандартам со стороны медийных организаций, подпитывающихся европейскими грантами.

Правые правы, левые – левы

По мнению председателя Ассоциации русскоязычных журналистов Молдовы (АРЖМ) Юлии Семёновой, все эти периодически возникающие обвинения в адрес СМИ на русском языке и русскоязычных журналистов, как правило, вообще ни на чём не основаны.

– Вернее, эти обвинения основаны на разнице идеологий: чаще всего СМИ на русском отражают настроения той части общества, которая придерживается левых или левоцентристских взглядов, – высказывает своё мнение Ю. Семёнова. – «Ну это уж точно рука Москвы!» – это довольно устойчивый миф, как и тот, что все русскоязычные СМИ и медийные организации получают мощную финансовую подпитку из Кремля, а то и из ФСБ. Однажды в прямом эфире я попросила одного из распространителей таких мифов поделиться секретом, кто же получает эти деньги, если русскоязычные журналисты их не видят? И каким образом они передаются? И просила назвать номера счетов. Я тоже хочу грести деньги лопатой. Понятно, что визави не мог ответить ни на один вопрос, пытался выкрутиться, утверждая, что он ничего такого и не говорил, но интернет его подвёл – линки с этой фейковой информацией остались.

Глава АРЖМ отметила, что у нас левые всегда неправы, а правые – наоборот. Эта идея вбивалась в головы три последних десятилетия. Не без помощи политиков, разумеется, и мы пришли к раздробленности журналистского сообщества, к двойным стандартам со стороны медийных организаций, подпитывающихся европейскими грантами.

– Кто может вспомнить, когда медийные НПО вступались за русскоязычных журналистов? Никогда. Наоборот. Когда год назад «журналисты» Албот и Болокан в прямом эфире TV8 издевались над тележурналистом НТВ-Молдова Еленой Левицкой-Пахомовой из-за того, что она носит очки, в Ассоциации независимой прессы не дали «коллегам» никакой оценки, заявив, что она публичный человек и не журналист вовсе, а пропагандист, потому всё правильно, – приводит пример Юлия Семёнова. – Несколько лет назад, когда в кишинёвском аэропорту разворачивали обратно сотрудников московских СМИ и экспертов, не пуская их на территорию Молдовы, Ассоциация русскоязычных журналистов обращалась в Центр независимой журналистики с просьбой подписать общие заявления и открытые письма по этому поводу, но тщетно. Со своей стороны, мы готовы были подписывать общие декларации по поводу нарушения прав местных молдоязычных журналистов, но наша помощь оказалась невостребованной. То есть если нам Москва нравится больше Бухареста, то доверия к нам нет? Вот такая вот у нас журналистская солидарность и демократия.

Зависимые «независимые»

Журналист, политический обозреватель Ирина Астахова на основании высказывания депутата партии «Действие и солидарность» (ПДС) Думитру Алайба по поводу скандала с Н. Морарь сделала вывод, что у действующей власти совсем не демократические намерения в отношении прессы, чья позиция идёт вразрез с провластной.

– Пару недель назад депутат от ПДС Думитру Алайба высказался достаточно ясно по поводу политического скандала, связанного с Натальей Морарь: «Она не первый и не последний представитель гражданского общества, перешедший на другую сторону… Она не первый и не последний журналист, перешедший через границу… Борьба продолжается», – цитирует депутата ПДС И. Астахова. – Он откровенно говорит о том, что ни у НПО, ни у журналистов провластного лагеря нет объективности, а есть лишь политическая задача борьбы с инакомыслием.

Собеседница «АиФ в Молдове» также сказала, что в парламенте уже готовится проект закона, призванный уменьшить объём рекламы на российских телеканалах якобы в целях борьбы с «монополией» – для того, чтобы создать условия для «поистине независимых каналов».

– Цена «независимости» «поистине независимых каналов» была продемонстрирована в середине сентября – речь идёт о многомиллионных бюджетах внешних доноров, которые проглатываются с единственной целью – для борьбы с так называемой российской пропагандой, – утверждает Ирина Астахова. – Поэтому «независимость» «независимых НПО и СМИ» – это всего лишь манипуляция, обман, иллюзия, которая прикрывает их истинные, далеко не независимые и недвусмысленные цели. На самом деле «благородная» борьба «независимых НПО и СМИ» – это и есть пропаганда, жёсткая, циничная, уничтожающая свободу слова и любое инакомыслие. Поэтому и возникают двойные стандарты, очевидность которых уже не вызывает сомнения у всех здравомыслящих людей.

Без Москвы виноватые

Тележурналист, экс-председатель Комиссии по связям со СМИ Совета гражданского общества при президенте РМ Елена Левицкая-Пахомова в комментарии «АиФ в Молдове» выделила две основные причины борьбы власти с так называемой российской пропагандой. Первая – это бессилие и неспособность наладить контакт с населением, предпочитающим разнообразие мнений.

– Отношение к тем, кого по непонятным причинам называют рукой Москвы (некоторые и в России-то никогда не бывали), можно охарактеризовать как государственное насилие, – считает Е. Левицкая-Пахомова. – Это как в семье. Когда сильный (а тот, кто у власти и в большинстве, явно сильнее) не может найти общий язык со слабым, он пускает в ход кулаки. Запретить, закрыть, обесточить! Парадокс в том, что доказательств пресловутого внешнего финансирования «пророссийских» СМИ мы не видим, в то время как финансируемые с Запада СМИ гордо предоставляют отчёты о полученных грантах. Их редакционная политика напрямую зависит от заказчиков. Вот они – точно под внешним влиянием сил, не желающих видеть Молдову независимой, самостоятельной страной.

Второй причиной, по которой новая власть со свежими силами взялась бороться с «российской пропагандой», собеседница «АиФ в Молдове» назвала перенаправление потоков доходов от рекламы.

– Это не первая и не последняя попытка отобрать у «чужих» и отдать «своим», – говорит тележурналист. – Но обязать бизнесменов размещать рекламу «там, где нужно» невозможно. Это их выбор. В конце концов уйдут в интернет, где пока нет карающей руки молдавских властей. Всё, что мы можем делать, – это говорить о давлении, демонстрировать беспрецедентную дискриминацию.

И что парадоксально: в стране, где, согласно данным социологического исследования Центра CIVIS «Этнобарометр: Республика Молдова – 2020 г.», 91% населения смотрит телевизионные программы на русском языке, для них существует квота в 20%. Гражданам пытаются навязать программы, мнения, политику, которой придерживается действующая власть. Свобода выбора у нас есть лишь на бумаге. И в этих условиях мы пытаемся противостоять массированной антироссийской пропаганде и доносить до русскоязычных жителей страны правдивую информацию.

Мнение Шаповалова

Средство пропаганды

Тема так называемой независимости СМИ всегда была политизирована и идеологизирована. Газеты, радио и телевидение, а сегодня и различные интернет-ресурсы с самого своего появления всегда и везде использовались в качестве средств пропаганды и агитации. Неважно, что они пропагандируют, – все СМИ это делают за деньги и в соответствии с редакционной политикой своих учредителей и спонсоров. Это могут быть как государственные деньги, так и частный капитал, который продвигает интересы определённых политических кругов или бизнес-сообществ.

Всегда конкретное средство массовой информации (журналисты) будет публиковать только то, что разрешит финансирующий его издатель/хозяин. СМИ – это бизнес, и это средство пропаганды независимо от страны, политического режима и социально-экономической ситуации в государстве.

Сегодня мир живёт в условиях гибридной информационной войны, которая ведётся основными геополитическими игроками (США, ЕС, Россия, Китай и др.) друг против друга. Более чем в двух десятках крупных государств созданы специальные кибервойска, которые давно включились в эту пропагандистскую битву. К примеру, США и ЕС открыто выделяют громадные средства для противодействия российскому и китайскому информационному воздействию, которое они называют пропагандой. Хотя сами ведут настоящую войну против любых российских и китайских СМИ. В Молдове США, ЕС и Румыния открыто финансируют несколько сотен телеканалов, радиостанций, газет, журналов и интернет-ресурсов, которые целенаправленно ведут антироссийскую пропаганду, подрывают молдавскую государственность и идентичность, дискредитируют молдавских пророссийски настроенных политиков.

Русофобский прозападный политический режим, находящийся сейчас у власти в Молдове, предпринимает постоянные попытки запретить/приостановить распространение российских новостных, аналитических программ и ток-шоу, усложнить работу российских телеканалов и СМИ, закрыть всё, что вещает, показывает и пишет на русском языке. Эта информационная война ведётся на деньги европейских государств и США или напрямую через систему разных грантов, программ и «конкурсов», или же завуалировано через систему различных русофобских фондов и НПО, главной задачей которых является борьба с российским влиянием и присутствием на нашей территории. Им не нужна другая, альтернативная точка зрения. Поэтому молдавский парламент и правительство ограничивают и закрывают всё российское в Молдове. Вот так прозападный либерально-демократический режим понимает свободу слова и мнений.

Свободу прессы ограничивают не только в авторитарных, но и в демократических странах. Это ставит под угрозу существование самой демократии. Но в условиях идущей информационной геополитической битвы ведущих мировых держав это мало кого интересует.

Борис Шаповалов,

политолог, доктор философии

Любовь Чегаровская