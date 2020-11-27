Два “липовых” документа выявили на молдо-румынской границе

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Виновные будут привлечены к ответственности.



Первый инцидент произошёл накануне в пункте пропуска “Кагул”. Там пограничники остановили автобус, курсировавший из Молдовы в Великобританию. Во время проверки в сумке водителя нашли конверт с правами, выданными на имя другого гражданина. Документ оказался поддельным. Мужчина пояснил, что права его попросили передать по прибытии в Лондон.

В то же время в пункте пропуска “Скуляны” был задержан молодой человек, который попытался избежать самоизоляции, предъявив поддельную медицинскую справку.

В обоих случаях документы были изъяты. Расследование продолжается.

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