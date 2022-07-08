Два “липовых” документа изъяли на молдавской границе

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Гражданин Румынии предъявил фальшивое удостоверение личности, а у гражданина Украины нашли водительское удостоверение, купленное за 400 евро.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, оба инцидента были зарегистрированы на КПП “Кагул”. Иностранцев задокументировали.

В первом случае в личных вещах жителя Одессы, который направлялся в Болгарию, нашли водительское удостоверение, выданное якобы украинскими властями. Документ оказался фальшивым. Иностранец признался, что купил его за 400 евро.

Во втором случае был задокументирован 36-летний гражданин Румынии. Он сказал, что 4 года назад гражданин Молдовы помог ему за вознаграждение получить удостоверение личности.

Оба документа были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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