Два “липовых” документа изъяли на молдавской границе

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Оба инцидента произошли накануне на КПП “Кагул”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, фальшивый документ нашли у 42-летнего жителя Кагульского района, который находился в качестве пассажира в микроавтобусе рейса Россия-Молдова. Во время проверки в личных вещах мужчины было обнаружено фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. Мужчина признался, что получил документ незаконно, заплатив за него 200 долларов.

Аналогичный случай был задокументирован на выезде из страны. Фальшивое удостоверение личности, выданное якобы властями Венгрии, обнаружили у 34-летнего гражданина Украины, пассажира автобуса Кишинёв-София. Иностранец заявил, что получил документ в 2017 году, будучи на заработках.

Оба фальшивых документа были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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