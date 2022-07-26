Два “липовых” документа изъяли на молдавской границе

0

Пограничники задокументировали двух мужчин, которые предъявили фальшивые водительские удостоверения. Документы были изъяты и направлены на экспертизу, а нарушителям грозит уголовная ответственность.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в ночь на 26 июля к КПП “Скулень” на личном автомобиле подъехал 30-летний житель Кишинева. В ходе проверки пограничники установили, что водительское удостоверение мужчины было сфальсифицировано. Нарушитель заявил, что получил документ на основании настоящего, который был выдан ранее властями Австралии. В международном агентстве он запросил перевод документа, а через месяц получил его через курьера. За эту услугу он заплатил 95 долларов.

На КПП “Тудора” пограничники изъяли ещё одно поддельное водительское удостоверение – у 28-летнего гражданина Азербайджана. Мужчина рассказал, что в прошлом году получил документ через приятеля на родине. Заплатил за него 1500 гривен.

Обстоятельства инцидентов выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.