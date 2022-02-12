Два “липовых” документа изъяли на КПП Костешты

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Пограничники обнаружили у двух граждан Молдовы фальшивые водительские удостоверения. Оба инцидента были задокументированы накануне на контрольно-пропускном пункте Костешты.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, фальшивые права были обнаружены у жителя Сорокского района, который направлялся в Германию. Мужчина признался, что знал о нарушении, так как купил документ за 900 евро. Мужчина сказал, что не смог сдать экзамен на получение прав, поэтому решил их купить.

Второй фальшивый документ пограничникам предъявил 46-летний житель Бельц, водитель машины Ford, зарегистрированной в Польше. Водительское удостоверение было выдано якобы польскими властями. Во время допроса мужчина признался, что купил документ за 1500 злотых.

Фальшивые документы были изъяты. Нарушители оштрафованы.

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