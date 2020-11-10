Два избирательных участка за рубежом будут работать по специальному графику

Два избирательных участка за рубежом будут работать по специальному графику

15 ноября, во втором туре президентских выборов, избирательные участки в Баку (Азербайджан) и Страсбурге (Франция) будут работать по специальной программе. Соответствующее решение утвердила Центральная избирательная комиссия.

Таким образом, на избирательном участке №1/307 в Баку граждане смогут реализовать своё право голоса с 07:00 до 18:00. Председатель ЦИК Дорин Чимил уточнил, что ограничение введено в связи с военным положением на территории Азербайджана.

А голосование на участке №1/342 в Страсбурге будет проходить с 07:00 до 20:00. Решение было принято в контексте продления властями Франции ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией, пишет ipn.md.

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