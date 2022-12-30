Два иностранца пытались прорваться через границу: их задержал патруль

Два иностранца пытались прорваться через границу: их задержал патруль

Мужчин поймали недалеко от порта Джурджулешты. Они пытались нелегально попасть в Румынию.

Мобильный патруль Пограничной полиции заметил мужчин, когда они бежали по железной дороге к границе с Румынией. Увидев пограничников, граждане попытались спрятаться, однако в итоге всё равно были задержаны.

Как оказалось, 29-летний гражданин Кении и 26-летний гражданин Палестины незаконно попали в Молдову из Украины. Мужчины рассказали, что в Румынии их ожидал гид, который должен был доставить их в Германию.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md