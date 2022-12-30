Два иностранца пытались прорваться через границу: их задержал патруль

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Мужчин поймали недалеко от порта Джурджулешты. Они пытались нелегально попасть в Румынию.

Мобильный патруль Пограничной полиции заметил мужчин, когда они бежали по железной дороге к границе с Румынией. Увидев пограничников, граждане попытались спрятаться, однако в итоге всё равно были задержаны.

Как оказалось, 29-летний гражданин Кении и 26-летний гражданин Палестины незаконно попали в Молдову из Украины. Мужчины рассказали, что в Румынии их ожидал гид, который должен был доставить их в Германию.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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