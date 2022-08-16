Два иностранца предъявили на границе фальшивые документы

Два иностранца предъявили на границе фальшивые документы

Пограничники обнаружили фальшивые документы – водительское удостоверение и РВП – у двух граждан.

Так, на КПП «Тудора» 47-летний украинец предъявил фальшивые права. Мужчина заявил, что получил документ на законных основаниях. Он продолжил путь в качестве пассажира.

Ещё один инцидент произошёл в Международном аэропорту Кишинёва. 19-летний гражданин Турции, пассажир рейса Стамбул-Кишинёв, показал фальшивое разрешение на временное проживание в Украине. Иностранцу отказали во въезде.

Поддельные документы были изъяты и отправлены на экспертизу.

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