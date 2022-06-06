Два иностранца попались на границе с фальшивыми документами

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Два фальшивых водительских удостоверения были изъяты пограничниками на КПП “Паланка”. Инциденты были задокументированы в минувшие выходные.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, при выезде из страны проверку проходил автобус рейса Кишинёв-Одесса. Среди пассажиров находился гражданин Турции, у которого нашли водительское удостоверение несуществующего образца. Мужчина заявил, что получил документ на Украине, заплатив за него 100 долларов.

Вторую подделку выявили у гражданина Китая, который направлялся на Украину на машине Land Rover, зарегистрированной в Молдове. Мужчина предъявил пограничникам “международное” водительское удостоверение. В результате проверки было установлено, что документ сфальсифицирован. На допросе 39-летний иностранец признался, что получил права через посредника, так как его водительское удостоверение, выданное китайскими властями, не признаётся на территории Молдовы.

Оба документа были изъяты и отправлены на экспертизу. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

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