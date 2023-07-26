Два иностранца и молдаванин попались на границе с фальшивыми документами

Два иностранца и молдаванин попались на границе с фальшивыми документами

Инциденты были зарегистрированы накануне на контрольно-пропускных пунктах “Тудора”, “Скулень” и “Джурджулешть-Рени”.

По данным Пограничной полиции, граждане Азербайджана и Республики Молдова пересекали границу в качестве пассажиров. У них были найдены фальшивые водительские удостоверения: у азербайджанца – украинское, а у молдаванина – румынское.

Кроме того, у водителя из Украины нашли среди документов водительское удостоверение с признаками фальсификации. Проверка документа на специальном устройстве подтвердила подозрения.

Все фальсификаты были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозят штрафы.

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