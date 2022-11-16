“Два года мандата Майи Санду – два года катастрофы. В отставку!”: перед президентурой прошёл флешмоб (ВИДЕО)

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Депутаты парламента, активисты ПСРМ и “Молодой гвардии” провели сегодня флешмоб перед президентурой под лозунгом: “Два года мандата Майи Санду – два года катастрофы. В отставку!”.

Участники акции напомнили о популистских обещаниях, которые Майя Санду давала своим избирателям перед получением мандата президента. Речь шла о повышении пенсий и зарплат, хорошо оплачиваемой работе, блестящих перспективах для молодёжи, сокращении расходов администрации президента, демонтаже забора вокруг президентуры и т.д.

– Надежды людей были велики, но напрасны, — заявили протестующие – Майя Санду должна уйти в отставку.

Протестующие скандировали: “Долой Майю Санду!”, “Майя Санду — диктатор!”, “Нет диктатуре!”, “Президент пустых обещаний!”, “В отставку!”, “Санду = нищета, беда, унижение!”.

В администрации президента акцию пока не прокомментировали.



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