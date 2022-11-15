“Два года лжи и разочарования”: опубликован фильм о президентстве Санду (ВИДЕО)

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Сегодня, 15 ноября, исполняется два года со дня избрания Майи Санду президентом Молдовы. Экс-глава государства Игорь Додон считает, что сейчас большинство граждан проклинают этот день, а многие её избиратели посыпают голову пеплом и искренне сожалеют, что поверили её лживым обещаниям.

– Когда к власти приходит лживый политик с холодной душой, результат может быть только один – катастрофа для страны и народа. Молдова под руководством Майи Санду и ПДС стремительно и сильно деградирует. Период «хороших времён» останется позорным пятном в политической истории Республики Молдова. А Майя Санду запомнится как лживый президент, фальшивый и безразличный к нуждам народа человек, управляемый извне, который всегда обвинял во всём других и никогда не брал на себя ответственность за ошибки и преступления, совершённые часто с её согласия некомпетентной и безответственной правительственной командой, – отметил он.

Додон также опубликовал короткий фильм, посвящённый деятельности Санду за этот период. В администрации президента с комментариями по этому поводу пока не выступили.

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