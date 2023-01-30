Два фальшивых документа изъяли на КПП “Скулень”

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Оба инцидента были зарегистрированы на выезде из страны.

В первом случае к линии контроля подъехал автобус рейса “Молдова-Чехия”. Среди пассажиров был 42-летний гражданин Молдовы. Во время проверки у него нашли поддельное водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. Нарушитель не смог объяснить, как у него оказался сфальсифицированный документ.

Во втором случае пассажир автобуса рейса “Молдова-Франция”, 44-летний гражданин Украины, проходил дополнительную проверку. В результате у него нашли фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы властями Румынии. Мужчина заявил, что купил документ в Украине.

Обстоятельства выясняются.

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