Два фальшивых документа изъяли на КПП “Скулень”

Два фальшивых документа изъяли на КПП “Скулень”

Оба инцидента были зарегистрированы на выезде из страны. 

В первом случае к линии контроля подъехал автобус рейса “Молдова-Чехия”. Среди пассажиров был 42-летний гражданин Молдовы. Во время проверки у него нашли поддельное водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. Нарушитель не смог объяснить, как у него оказался сфальсифицированный документ.

Во втором случае пассажир автобуса рейса “Молдова-Франция”, 44-летний гражданин Украины, проходил дополнительную проверку. В результате у него нашли фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы властями Румынии. Мужчина заявил, что купил документ в Украине.

Обстоятельства выясняются.

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